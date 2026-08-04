Губерниев — о победе Шлейхера и Тернового на ЧЕ: «Золото назревало»

Победа Никиты Шлейхера и Руслана Тернового в синхронных прыжках с 10‑метровой вышки на чемпионате Европы назревала, россияне в этом виде программы — одни из лучших в мире, заявил ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

© Матч ТВ

По итогам шести прыжков 28‑летний Шлейхер и 25‑летний Терновой набрали 443,82 балла. Серебро завоевали итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра (416,46 балла), тройку лучших замкнули украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа (406,05).

— Золото назревало. Ребята в этом виде программы — одни из лучших в мире, что они и показывали и на чемпионате мира, и на многих других международных соревнованиях. Нам каждый раз чего‑то не хватало, а здесь все получилось идеально, тютелька в тютельку. Так что можно порадоваться, что в прыжках в воду мы тоже не остались без золотой медали.

— На данный момент довольны тем, как выступает наша команда на чемпионате Европы?

— Хотелось чуть больше золота в прыжках. В синхронном плане были недочеты. Не сомневаюсь, что пловцы выправят ситуацию в плане больших побед. Все только начинается, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Прямые трансляции соревнований смотрите в эфире телеканалов холдинга «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.