Шлейхер считает, что с победным результатом на ЧЕ можно бороться за золото ОИ

Сумма баллов на соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта позволяет рассчитывать на борьбу за золотую медаль на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и чемпионате мира - 2027 в Будапеште. Об этом журналистам рассказал чемпион Европы Никита Шлейхер.

Во вторник Шлейхер и Руслан Терновой набрали 443,82 балла за шесть прыжков и выиграли чемпионат Европы. Россияне победили благодаря четвертому прыжку, за который они набрали 96,12 балла.

"Идеально, конечно, не было, ведь были погрешности, но суммой довольны, можно с ней бороться на мире и на Олимпиаде. Есть, конечно, куда стремиться, мы будем работать, еще два года в запасе, - сказал Шлейхер. - Четвертый прыжок опишу как фантастика. Сложный прыжок, редко получается его хорошо сделать, но сегодня все удалось".

Шлейхер и Терновой набрали больше очков, чем победители чемпионата мира 2025 года в Сингапуре китайцы Чэн Цзилун и Чжу Цзыфэн (429,63).

"Сложно загадывать, дает ли это повод рассчитывать на победу в следующем году, особенно в нашем виде спорта. Мы к этому всегда стремимся, идем к этому. Конечно, понимал, что здесь от нас ждут только победы, но бывают форс-мажоры, однако не трясло. Ну и плюс вышка, в основном всегда спокойнее", - сказал Шлейхер.

"Разъединяли нашу пару? Был сбор до этого чемпионата. Впервые удалось попрыгать, вспомнили друг друга более-менее. Такой результат получился", - добавил он.