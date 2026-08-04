Трифонова стала третьей на ЧЕ по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина

Россиянка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.

За пять прыжков Трифонова набрала 312,40 балла. Ее опередили итальянка Кьяра Пеллакани (358,05) и британка Ясмин Харпер (318,70). Россиянка Елизавета Кузина заняла 9-е место (273,50).

На счету российских спортсменов 11 медалей на чемпионате Европы: 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.