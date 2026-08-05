Россияне завоевали все золото первого дня кубка мира по плаванию в ледяной воде

Российские спортсмены завоевали золото на всех дистанциях в первый день кубка мира по плаванию в ледяной воде, который проходит в Аргентине. Об этом сообщили во Всероссийской федерации зимнего плавания.

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Там отметили, что по итогам первого дня соревнований российские пловцы, выступающие под национальным флагом, заняли первые места на всех заявленных дистанциях. Мужчины и женщины из РФ взяли высшие награды на дистанциях 25 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем, а также 200 метров брассом.

"Четыре золотых медали из четырех возможных", — уточнили в федерации. Кубок мира проходит рядом с городом Эль-Калафате провинции Санта-Крус — в регионе голубых озер и ледников.

4 августа россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли золотые медали в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Дуэт из РФ набрал 443,82 балла. Российские спортсмены выступают на этом турнире в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.