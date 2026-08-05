Журова оценила поведение испанской синхронистки, обвинившей россиянок

Испанская синхронистка Алиса Ожогина негативно высказалась в отношении российских спортсменок для самопродвижения. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Ожогина обвинила российскую команду после ее победы на чемпионате Европы в том, что она позаимствовала идею у испанок.

"У нашей команды тоже постоянно что-то копируют, заимствуют, - сказала Журова. - Но наши спортсменки - ориентир. И сейчас все было в рамках правил. То, что она решила таким образом высказаться, похоже на пиар. Кто бы иначе подумал вообще про испанок и их программу?".

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.