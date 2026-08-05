Саутин: без Тернового и Шлейхера Россия осталась бы без двух медалей ЧЕ

Дмитрий Саутин: «Если бы Тернового и Шлейхера наказали дисквалификацией за пиво на сборах, точно бы без двух медалей остались»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин высказался о победе Никиты Шлейхера и Руслана Тернового в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы в Париже.
«В одну калитку! С таким отрывом взяли золото, Терновой и Шлейхер — молодцы. Евгений Кузнецов, кстати, тоже. Такой возраст уже, к моему подходит… Тяжело, сложно, но борются и завоевывают медали.Если бы Тернового и Шлейхера наказали дисквалификацией за пиво на сборах, точно бы без двух медалей остались. Это не в моих интересах — я курирую другие вещи, но слава богу, что все обошлось.Вроде их тогда лишили премий, призовых, но сейчас все свое получат. Главное — не останавливаться», — сказал Саутин.
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