Российская прыгунья в воду выступала на ЧЕ в Париже с травмой

Российская прыгунья в воду Александра Кедрина выступала с травмой руки в синхронных прыжках с вышки в миксте на чемпионате Европы. Об этом она рассказала журналистам.

Кедрина и Мирослав Киселев заняли четвертое место в соревновании.

"Будем больше работать, отрабатывать прыжки, чуть-чуть не хватило. В принципе могли зацепиться за бронзу. У меня не пик формы, скажем так, не сложилось, - сказала Кедрина. - К сожалению, вчера получила травму, которая сегодня стала больше, это рецидив. Очень сильно ударилась, из-за этого рука стала опухать, после каждого прыжка подходила и замораживала руку. Но понимала, что это очень важно для команды, для Мирослава. Приходилось прыгать через боль, показала все, на что была способна, по крайней мере в данный момент. Хочу извиниться перед всеми за выступление, будем стараться и работать еще больше".

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.