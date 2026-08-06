Иностранцы оценили чемпионат РФ по легкой атлетике

Представители семи иностранных легкоатлетических федераций, посетивших чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге, высоко оценили уровень организации турнира. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщила директор департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина.

"Легкая атлетика для нас - базовый вид спорта, совсем недавно мы провели чемпионат России. К нам приезжали представители семи международных федераций легкой атлетики для того, чтобы посмотреть, как Екатеринбург проводит главный национальный старт, - сказала она. - Они получили хорошие, положительные эмоции, все прошло замечательно".

Чемпионат России проходил на стадионе "Калининец" в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.