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В Волгоград 500 спортсменок приехали на турнир по художественной гимнастике
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В Волгоград 500 спортсменок приехали на турнир по художественной гимнастике 

АиФ Волгоград + ещё 1 9 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Более 500 гимнасток из Ростова, Сочи, Волжского, Балаково, Москвы, Ротова-на-Дону, Элисты и других городов России приехали в Волгоград на турнир по художественной гимнастике.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 13 сентября в областном центре прошло
торжественное открытие турнира. Отметим, что он посвящен памяти заслуженного тренера России, одной из родоначальниц волгоградской школы по художественной гимнастике Ольги Кукушкиной.
В турнире участвуют спортсменки 9-18 лет.
На турнире разыгрывались медали в личном первенстве в многоборье и в групповых упражнениях.
Турнир проводится уже в 19-й раз. В рамках него проходят чемпионат и первенство Волгоградской области.
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