В Волгоград 500 спортсменок приехали на турнир по художественной гимнастике

Более 500 гимнасток из Ростова, Сочи, Волжского, Балаково, Москвы, Ротова-на-Дону, Элисты и других городов России приехали в Волгоград на турнир по художественной гимнастике.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 13 сентября в областном центре прошло

торжественное открытие турнира. Отметим, что он посвящен памяти заслуженного тренера России, одной из родоначальниц волгоградской школы по художественной гимнастике Ольги Кукушкиной.

В турнире участвуют спортсменки 9-18 лет.

На турнире разыгрывались медали в личном первенстве в многоборье и в групповых упражнениях.

Турнир проводится уже в 19-й раз. В рамках него проходят чемпионат и первенство Волгоградской области.