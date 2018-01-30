Названы кандидаты на звание лучшего игрока января

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку января 2018 года. На это звание претендуют немка Анжелика Кербер, украинка Элина Свитолина, победительница Открытого чемпионата Австралии, первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки и финалистка Australian Open-2018 представительница Румынии Симона Халеп.
Проголосовать можно на официальном сайте тура.
Голосование по этой номинации завершится 1 февраля. Победительница будет объявлена 2 февраля. Также будут определены обладательница лучшего удара января и «Прорыв месяца».