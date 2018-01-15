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Оценены шансы Шараповой выиграть Australian Open
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Оценены шансы Шараповой выиграть Australian Open 

Lenta.ru 15 января 2018
Российская теннисистка Мария Шарапова считается одним из фаворитов Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на букмекерскую контору bwin.
Поставить на победу россиянки можно с коэффициентом 11 — таким же, как и на победу датчанки Каролин Возняцки. Выше шансы только у румынки Симоны Халеп, украинки Элины Свитолиной и немки Анжелик Кербер — 8. На испанку Гарбинье Мугурусу можно поставить с коэффициентом 13.
В первом круге Australian Open Шарапова сыграет с Татьяной Марией из Германии.
Турнир пройдет с 15 по 28 января. Его призовой фонд составляет 43 миллиона долларов. Соревнования пропускает прошлогодняя победительница Серена Уильямс. 36-летняя американка не успела набрать форму после рождения дочери.
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