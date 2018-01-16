Шарапова пожаловалась на солнечный удар

Шарапова считает, что получила солнечный удар на Australian Open

«Очень понравился первый матч. Я в основной сетке, всё только начинается, и я этому очень рада. Несколько лет здесь не играла, поэтому возвращение всегда волнительно, а первый матч всегда тяжёлый. Сыграла на хороших эмоциях, сделала свою работу, очень довольна победой», — цитрирует Шарапову Eurosport. Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Россиянка прокомментировала то, что в конце первой партии перепутала квадраты для подачи.

«Даже не знаю, что на меня нашло. Когда подавала на сет, то подумала, что счёт 40-15, а не 30-30. Наверное, солнечный удар случился», — сказала Шарапова.

Ранее Шарапова с победы стартовала на Australian Open.