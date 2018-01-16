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Шарапова пожаловалась на солнечный удар
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Шарапова считает, что получила солнечный удар на Australian Open 

RT на русском 16 января 2018
Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
«Очень понравился первый матч. Я в основной сетке, всё только начинается, и я этому очень рада. Несколько лет здесь не играла, поэтому возвращение всегда волнительно, а первый матч всегда тяжёлый. Сыграла на хороших эмоциях, сделала свою работу, очень довольна победой», — цитрирует Шарапову Eurosport.
Россиянка прокомментировала то, что в конце первой партии перепутала квадраты для подачи.
«Даже не знаю, что на меня нашло. Когда подавала на сет, то подумала, что счёт 40-15, а не 30-30. Наверное, солнечный удар случился», — сказала Шарапова.
Ранее Шарапова с победы стартовала на Australian Open.
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