Макарова и Веснина выиграли за всех

Разбитые надежды

Первой из россиянок утром в Мельбурне вышла на корт Анастасия Павлюченкова. 15-й ракетке первого турнира «Большого шлема» в сезоне противостояла во втором круге Катерина Бондаренко , которую следовало опасаться как очень неприятного соперника.

Она эти опасения подтвердила своей игрой, сразу же забрав в матче с Павлюченковой инициативу и так и не отдав ее до конца поединка.

В первом сете со счета 3:2 Бондаренко не отдала россиянке ни одного гейма, а во второй партии быстро повела 4:1 с двумя брейками.

Шанс вернуться в игру и переломить ситуацию был у Анастасии, когда она сама сделала брейк и сократила отставание до минимума — 3:4.

Однако Бондаренко быстро собралась и взяла и свою, и чужую подачи, пробившись в третий круг соревнований, где сыграет с еще одной сеяной теннисисткой — словачкой Магдаленой Рыбариковой, в непростом трехсетовом матче одолевшей бельгийку Кирстен Флипкенс.

Когда в Мельбурне был уже день, а температура значительно поднялась, на корт вышла другая россиянка — Дарья Касаткина. Противостояла 23-й ракетке соревнования польская спортсменка Магда Линетт

Начало игры вышло для Касаткиной очень неудачным — соперница быстро повела с брейком и добилась практически критического перевеса в партии — 5:2.

Однако после этого у Линетт случились проблемы со здоровьем, и было ощущение, что игра дается ей с огромным трудом.

Касаткина смогла выровнять ситуацию, и дело дошло до тай-брейка, но на нем пришедшая в себя Линетт была лучше — 7-4.

Вторая партия для Дарьи сложилась еще хуже. Юная россиянка была непохожа на себя и допускала одну ошибку за другой, даже не заставив Линетт показать на корте что-то по-настоящему выдающееся. 2:6 — и Касаткина выбывает из борьбы совсем не тогда, когда рассчитывала сама.

Женщины, второй круг

Катерина Бондаренко (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) — 6:2, 6:3Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия, 23) — 7:6 (7-4), 6:2 Новый поход МакаЛены

В парном разряде Открытый чемпионат Австралии начался на третий день, но он оказался последним для россиянки Натальи Вихлянцевой, заявившейся в сетку в тандеме с представляющей Австралию Ариной Родионовой

И здесь снова злым гением российских теннисисток выступила украинка Богданова, которая в паре с сербкой Александрой Крунич достаточно легко взяла обе партии с одинаковым счетом — 6:2.

А вот россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, из всех турниров «Большого шлема» в дуэте не побеждавшие только как раз на Australian Open, где доходили до финала в 2014 году, стартовали в этом году с победы.

Противостояла нашим теннисисткам пара звездных одиночниц, но, как ни старались канадка Эжени Бушар и американка Слоун Стивенс, они не смогли зацепить в этом поединке даже сета.

Женщины, парный разряд, первый круг

Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2) — Эжени Бушар / Слоун Стивенс (Канада / США) — 6:4, 6:4Катерина Бондаренко / Александра Крунич (Украина / Сербия) — Арина Родионова / Наталья Вихлянцева (Австралия / Россия) — 6:2, 6:2 Камбэки и ожидание украинского дерби

Среди других матчей третьего дня соревнований, закончившихся к этому моменту, выделяются два противостояния, в которых победители сумели совершить почти невероятные камбэки.

Датчанка Каролин Возняцки , посеянная в Мельбурне под вторым номером, уступила в первом сете малоизвестной хорватке Яне Фетт со счетом 3:6.

Вторую партию Возняцки оставила за собой достаточно уверенно (6:2), но в третьей столкнулась с такими проблемами, что оказалась на грани вылета с соревнований.

Фетт вела в решающем сете со счетом 5:1 и имела два брейк-пойнта на подаче соперницы!

Однако с этого момента Возняцки преобразилась, включила фирменный режим вытаскивания абсолютно всех мячей и выдала мощнейший спурт, выиграв шесть геймов подряд, а вместе с тем и весь поединок!

У мужчин драматичный триллер выдали канадец Денис Шаповалов и посеянный под 15-м номером француз Жо-Вильфрид Цонга, и зрителям впору было пожалеть, что эти теннисисты сошлись так рано.

Шаповалов довольно неожиданно начал агрессивно и выиграл первый сет (6:3), а во втором выдал ряд ярчайших розыгрышей, несколько раз сорвал овацию, но все же позволил сопернику восстановить равновесие — 3:6.

Тем не менее локальная неудача пыл Шаповалова не остудила, и он в третьей партии буквально разнес опытнейшего француза, не только отдав ему лишь один гейм, но и совершив в нем 11 виннерсов.

Цонга смог отыграться в четвертой партии, выцарапав тяжелейший тай-брейк (7-4), но в пятом сете Шаповалов повел 3:0, а при счете 5:3 подавал на матч, однако не сумел реализовать возможность.

Цонга в критический момент выглядел предельно сконцентрированным и стал попадать все подряд, что привело к пяти подряд выигранным геймам в конце матча — 7:5.

Нельзя пройти мимо предстоящего в третьем круге украинского дерби. Четвертая ракетка соревнований Элина Свитолина не без проблем разобралась с недавней обидчицей Марии Шараповой на турнире в Сиднее чешкой Катержиной Синяковой.

Та взяла у Свитолиной первую партию (6:4), однако, уступив во второй (2:6), в третьем сете получила повреждение и уже не могла оказывать настоящего сопротивления — 1:6.

Сразится в третьем круге турнира Свитолина с его пока главным открытием. 15-летняя Марта Костюк пробилась в основную сетку через квалификацию, а теперь, обыграв уже во втором круге польскую теннисистку Оливию Роговску в матче, где соперницы совершили на двоих 88 невынужденных ошибок, стала самой юной участницей третьего круга «мейджоров» с 1997 года, когда в третий круг US Open пробилась 15-летняя Мирьяна Лючич-Барони.

Мужчины, второй круг