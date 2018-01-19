Шарапова осталась единственной надеждой России в Австралии

Встреча продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. 20-летний россиянин сделал четыре брейка и шесть раз отдал свою подачу.

Таким образом, на Australian Open не осталось ни одного российского теннисиста. Среди девушек в сетке осталась Мария Шарапова , которая 20 января сыграет с немкой Анжелик Кербер в третьем круге.