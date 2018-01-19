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Шарапова — последняя надежда России в Австралии
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Шарапова осталась единственной надеждой России в Австралии 

Lenta.ru 19 января 2018
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл болгарину Григору Димитрову в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. 20-летний россиянин сделал четыре брейка и шесть раз отдал свою подачу.
Таким образом, на Australian Open не осталось ни одного российского теннисиста. Среди девушек в сетке осталась Мария Шарапова, которая 20 января сыграет с немкой Анжелик Кербер в третьем круге.
Турнир проходит с 15 по 28 января. Его призовой фонд составляет 43 миллиона долларов. Соревнования пропускает прошлогодняя победительница Серена Уильямс. 36-летняя американка не успела набрать форму после рождения дочери.
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