Чхун Хён шокировал теннисный мир

Корейский Джокович вышел на охоту

Чхун Хён, который всегда старался подражать Новаку Джоковичу , сенсационно обыграл его на Australian Open. Что мы знаем о восходящей звезде?

Четвертьфинал, которого не ждали

Матч Чхун Хён — Теннис Сандгрен можно запросто не заметить в первом круге «Большого шлема». Да даже в третьем такую игру обязательно поставят на один из дальних кортов. Подумаешь, 58-я и 97-я ракетки мира. Так, местные разборки. Собственно, в первом круге они уже играли: всего пару недель назад они встретились в Окленде. Скажите, многие из вас не то что посмотрели тот матч, а хотя бы знают, кто победил?

Не заметить эту встречу сейчас уже нельзя: они будут биться за полуфинальную путёвку Australian Open. У обоих на счету по две отличные победы над игроками топ-10, но путь Чхуна всё же поинтереснее. Если Сандгрен победил травмированного Стэна Вавринку , а затем откровенно плохо играющего на харде Доминика Тима , то Чхун прошёл четвёртую ракетку мира Александра Зверева и шестикратного чемпиона Новака Джоковича.

Отдать долг родине

На самом деле Чхун заявил о себе ещё в 2015 году и получил награду «Прогресс года». Буквально через несколько недель после завоевания этого почётного приза он… пошёл в армию. В Южной Корее военная служба обязательна для мужчин от 18 до 35 лет. Служба длилась четыре недели, так что вместо отдыха и подготовки к сезону-2016 он выполнял свой долг перед родиной.

Вполне возможно, что полное отсутствие тренировок на протяжении месяца сказалось на результатах теннисиста. Он начинал год 51-й ракеткой мира, но из-за серии неудач и травм (а это тоже следствие недостаточной работы в межсезонье) кореец скатился в середину второй сотни и был вынужден вновь играть «челленджеры». Вернуться в район топ-50 удалось только несколько месяцев назад, а в Мельбурне, в случае выхода в полуфинал, он уже может оказаться в топ-30.

Теннис в медицинских целях

С юных лет Хён носит очки, и родители мальчика отдали его в теннис в том числе для того, чтобы зрение не продолжило падать. Дело в том, что у Чхуна обнаружили астигматизм высокой степени, и контактные линзы исправить зрение не могли. В 7 лет мальчик пошёл в школу и не мог ничего прочитать с доски. Офтальмолог посоветовал ему как можно чаще смотреть и фокусировать зрение на чём-то зелёном. Быстро движущийся жёлтый теннисный мяч стал наилучшим вариантом в данной ситуации.

А непосредственно зелёный цвет часто встречается на теннисном корте. Прежде всего, конечно, речь о траве (возможно, именно по этой причине Уимблдон является любимым турниром корейца), но и хардовые турниры тоже используют этот цвет. Например, раньше такой цвет был у Australian Open. За очки теннисиста в академии Ника Боллетьери прозвали «Профессором». Самая известная теннисная академия пригласила теннисиста после того, как он выиграл два наиболее престижных юниорских соревнования в возрастной категории до 12 лет. Если говорить о юниорских «Больших шлемах», то его лучшим результатом является финал Уимблдона-2013.

Победа над кумиром

Именно в Мельбурне Чхун впервые встретился со своим кумиром детства — Новаком Джоковичем. Нет, речь пока не о прошедшем матче накануне, а об игре 2016 года. Чхун как раз только вернулся из армии, Новак был на полном ходу и легко выиграл 6:3, 6:2, 6:4. Мало кто мог представить, что через два года они поменяются местами: впервые более чем за 10 лет Джокович проиграл в Мельбурне в трёх партиях.

Конечно, Новак приехал на турнир не совсем готовым. Это его первый официальный турнир с Уимблдона, и признаки того, что Джокович ещё не набрал форму, были видны на первой неделе. Собственно, никто и не ожидал, что он сразу заиграет как раньше. Однако в матче с Хёном дело было не столько в форме, сколько в плече, которое начало его беспокоить в конце первого сета.

Подражание во всём

Джокович на пресс-конференции сказал, что своей травмой не хочет отнимать лавров у корейца, не станем этого делать и мы. Чхун провёл замечательный матч, он играл активно, гонял соперника по углам, выполнял великолепные обводки и явно получал удовольствие и от своей игры, и от того, что творит сенсацию. Он не то что не уступал Новаку в стабильности на задней линии, а превосходил его, что удаётся единицам. Чхун отлично двигался, успевал к мячам и грамотно выбирал момент для активного продолжения. Обычно спокойный кореец в концовке встречи был очень эмоционален, он заводил публику, а зрители испытывали симпатию к обаятельному Чхуну и болели за сенсацию, она и случилась — 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3). Хён стал первым представителем Южной Кореи (как среди мужчин, так и среди женщин), который вышел в четвертьфинал на «Шлеме».

После игры Чхун рассказал, что у него не было сверхзадачи выиграть в трёх сетах: «Я знал, что веду 2-0 по сетам, так что даже если проиграю третий, у меня ещё будут шансы. Кроме того, я моложе Новака!», — заявил герой дня в интервью на корте. Кореец, который с детства болеет за Джоковича, добавил, что старается во всём ему подражать. «Когда я был юн, я всё у него перенимал, потому что он был моим кумиром. Для меня большая честь просто сыграть с Новаком, а победа над ним стала воплощением мечты», — признаётся Чхун.

«Чхун сыграл в лучших традициях Джоковича!»

Самое интересное, что Хён победил Новака в его же собственный теннис, а на такое способны единицы.

«Один из теннисистов продемонстрировал игру Новака лучших образцов, и этим теннисистом стал Хён! Передвижение по корту, возможность наносить невероятные удары из обороны, особенно с бекхэнда — на протяжении многих лет всё это делал именно Новак, а сейчас так сыграл его соперник», — восторгается теннисом Чхуна Джейми Маррей.