Квитова стала первой финалисткой турнира в Петербурге

4 февраля завершился женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2018. В финале соревнований в одиночном разряде чешка Петра Квитова обыграла действующую чемпионку француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.
Россиянка Вера Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински в финале парного разряда турнира в Санкт-Петербурге одержали волевую победу над россиянкой Аллой Кудрявцевой и словенкой Катариной Среботник со счётом 2:6, 6:1, [10:3].
Видеодневник заключительного дня соревнований доступен на «Чемпионате».