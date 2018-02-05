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Квитова стала первой финалисткой турнира в Петербурге
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Дневник финального дня турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2018 

Чемпионат.com 5 февраля 2018
Фото: AP/Petr David Josek
4 февраля завершился женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2018. В финале соревнований в одиночном разряде чешка Петра Квитова обыграла действующую чемпионку француженку Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.
Россиянка Вера Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински в финале парного разряда турнира в Санкт-Петербурге одержали волевую победу над россиянкой Аллой Кудрявцевой и словенкой Катариной Среботник со счётом 2:6, 6:1, [10:3].
Видеодневник заключительного дня соревнований доступен на «Чемпионате».
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