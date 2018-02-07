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Южный в двух сетах уступил Сеппи на турнире в Болгарии
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Южный в двух сетах уступил Сеппи на старте турнира в Софии 

Чемпионат.com 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться во второй круг турнира в Софии, в двух партиях проиграв представителю Италии Андреасу Сеппи со счётом 3:6, 4:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Уроженец Москвы 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Андреаса 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Болгарии Сеппи поспорит с представителем Люксембурга Жилем Мюллером (3).
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