Южный в двух сетах уступил Сеппи на турнире в Болгарии

Южный в двух сетах уступил Сеппи на старте турнира в Софии

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться во второй круг турнира в Софии, в двух партиях проиграв представителю Италии Андреасу Сеппи со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. Уроженец Москвы 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Андреаса 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Болгарии Сеппи поспорит с представителем Люксембурга Жилем Мюллером (3).