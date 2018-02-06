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Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP
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Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP во Франции 

ТАСС 6 февраля 2018
Фото: EPA
Россиянин Андрей Рублев одержал победу над французом Жереми Шарди в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит во французском Монпелье (призовой фонд $627 тыс.).
Встреча, длившаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу российского спортсмена, посеянного на турнире под шестым номером. В четвертьфинале соперником Рублева станет победитель матча между французами Николя Маю и Жо-Вильфридом Тсонга (3).
Соревнования во Франции завершатся 11 февраля.
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