Гоффен вывел сборную Бельгии в 1/4 Кубка Дэвиса

Гоффен вывел сборную Бельгии в четвертьфинал Кубка Дэвиса, обыграв Фучовича

Бельгиец Давид Гоффен вывел свою сборную в четвертьфинал Мировой группы Кубка Дэвиса — 2018. Лидер команды в четырёх партиях обыграл венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:4, 3:6, 6:2.

Поединок продолжался 2 час 35 минут. Гоффен 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, выполнил 25 ударов навылет, сделал 55 невынужденных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Фучовича 10 эйсов, 5 двойных, 22 виннера, 51 невынужденная и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Следующим соперником прошлогодних финалистов Кубка Дэвиса станет команда США. Этот матч бельгийцы проведут в гостях, так как предыдущая встреча между ними в 2005 году состоялась в Бельгии.