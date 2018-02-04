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Гоффен вывел сборную Бельгии в 1/4 Кубка Дэвиса
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Гоффен вывел сборную Бельгии в четвертьфинал Кубка Дэвиса, обыграв Фучовича 

Чемпионат.com 4 февраля 2018
Фото: EPA
Бельгиец Давид Гоффен вывел свою сборную в четвертьфинал Мировой группы Кубка Дэвиса — 2018. Лидер команды в четырёх партиях обыграл венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:4, 3:6, 6:2.
Поединок продолжался 2 час 35 минут. Гоффен 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, выполнил 25 ударов навылет, сделал 55 невынужденных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Фучовича 10 эйсов, 5 двойных, 22 виннера, 51 невынужденная и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Следующим соперником прошлогодних финалистов Кубка Дэвиса станет команда США. Этот матч бельгийцы проведут в гостях, так как предыдущая встреча между ними в 2005 году состоялась в Бельгии.
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