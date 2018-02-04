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Бачински и Звонарева выиграли St. Petersburg Ladies Trophy
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Бачински и Звонарева выиграли St. Petersburg Ladies Trophy 

Вести.Ru 4 февраля 2018
Фото: Reuters
В Санкт-Петербурге близится к завершению теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Стали известны победительницы в парном разряде. Ими стали россиянка Вера Звонарева и швейцарка Тимеа Бачински.
В финале Вере Звонаревой и Тимеа Бачински противостоял российско-словенский дуэт Алла Кудрявцева/Катарина Среботник. Первая партия принесла успех Алле и Катарине 6:2. Но и второй и третий сеты остались за Верой и Тиеа 6:1, 10:3, которые и стали победительницами турнира в парном разряде.
Финал в одиночном разряде запланирован на 16.30. За главный приз поспорят чешка Петра Квитова и представительница Франции Кристина Младенович.
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