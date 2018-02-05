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Ватутин вошел в топ-50 ATP
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Ватутин поднялся на 43-ю позицию в чемпионской гонке ATP 

Чемпионат.com 5 февраля 2018
Фото: РИА Новости
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP россиянин Алексей Ватутин поднялся на 43-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 5 февраля 1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2000. 2 (2). Марин Чилич (Хорватия) — 1290. 3 (3). Чхун Хён (Южная Корея) — 785. 4 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 765. 5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 450. 6 (6). Ник Кирьос (Австралия) — 430. 7 (7). Теннис Сандгрен (США) — 381. 8 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 360. 9 (9). Томаш Бердых (Чехия) — 360. 10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 307. … 21 (20). Андрей Рублёв (Россия) — 240… 43 (58). Алексей Ватутин (Россия) — 145… 82 (75). Карен Хачанов (Россия) — 90.
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