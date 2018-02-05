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Рублев опустился на 36-е место в рейтинге ATP
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Рублев опустился на 36-е место в рейтинге ATP 

Спорт-Экспресс 5 февраля 2018
Фото: EPA
Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучший из россиян Андрей Рублев опустился на одну строчку и теперь занимает 36-е место.
Карен Хачанов по-прежнему идет на 49-й позиции, Даниил Медведев — на 56-й.
В первой десятке изменений не произошло — первым идет испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP  Положение на 5 февраля
1 (1*). Надаль (Испания) — 9760
2 (2). Федерер (Швейцария) — 9605
3 (3). Чилич (Хорватия) — 4960
4 (4). Димитров (Болгария) — 4630
5 (5). А. Зверев (Германия) — 4610
6 (6). Тим (Австрия) — 4060
7 (7). Гоффен (Бельгия) — 3460
8 (8). Сок (США) — 2880
9 (9). Дель Потро (Аргентина) — 2815
10 (10). Карреньо-Буста (Испания) — 2705…
36 (35). РУБЛЕВ (Россия) — 1310…
49 (49). ХАЧАНОВ (Россия) — 1030…
56 (56). МЕДВЕДЕВ (Россия) — 919…
71 (71). ДОНСКОЙ (Россия) — 739…
92 (92). ЮЖНЫЙ (Россия) — 604  * — положение в предыдущем рейтинге
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