Кузнецова опустилась на 19-е место в рейтинге WTA

Россиянка Светлана Кузнецова опустилась на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.
Кузнецова, которая не выступает из-за травмы, за неделю потеряла две позиции. Первые девять мест остались без изменений. На 10-е место поднялась немка Юлия Гергес, которая смогла дойти до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, где проиграла будущей победительнице чешке Петре Квитовой (21). Шарапова сохранила 41-е место.
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 7965 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7616,
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5835,
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5690,
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445,
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5000,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4495,
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,
9 (9). Ангелик Кербер (Германия) — 3031,
10 (12). Юлия Гергес (Германия) — 2900…
19 (17). Светлана Кузнецова (Россия) — 2362…
22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2125,
23 (21). Елена Веснина (Россия) — 2115,
24 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 2095…36 (35).
Екатерина Макарова (Россия) — 1375…
41 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1246…
85 (84). Екатерина Александрова (Россия) — 769…
94 (76). Наталья Вихлянцева (Россия) — 694.