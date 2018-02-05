Светлана Кузнецова опустилась на 19-е место в рейтинге WTA

Россиянка Светлана Кузнецова опустилась на 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

Кузнецова, которая не выступает из-за травмы, за неделю потеряла две позиции. Первые девять мест остались без изменений. На 10-е место поднялась немка Юлия Гергес, которая смогла дойти до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, где проиграла будущей победительнице чешке Петре Квитовой (21). Шарапова сохранила 41-е место.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7616,

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5690,

10 (12). Юлия Гергес (Германия) — 2900…

19 (17). Светлана Кузнецова (Россия) — 2362…