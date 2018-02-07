Федерер хочет вновь стать первой ракеткой мира 

"Но решил поехать в Роттердам, потому что мне нравится играть в помещении. Я предельно мотивирован, потому что вновь могу стать первой ракеткой мира", — добавил теннисист.

Также спортсмен отметил, что мог выбирать между турнирами в Роттердаме и Дубае.