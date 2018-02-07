Федерер хочет вновь стать первой ракеткой мира 

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что принимает участие в турнире в Роттердаме, чтобы снова стать первой ракеткой мира. Слова спортсмена приводит пресс-служба турнира.
"Я рад вернуться на турнир в Роттердаме, с которым у меня связаны очень хорошие воспоминания. Еще в 1999 году я получил "уайлд-кард" в квалификацию и вышел в основной. Это был прорыв в моей карьере. Роттердам остается одним из крупнейших закрытых турниров в мире, здесь все отлично организовано", — сказал Федерер.
Также спортсмен отметил, что мог выбирать между турнирами в Роттердаме и Дубае.
"Но решил поехать в Роттердам, потому что мне нравится играть в помещении. Я предельно мотивирован, потому что вновь могу стать первой ракеткой мира", — добавил теннисист.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова проиграла в первом круге на турнире в Дохе.