Ещё
Федерер хочет вновь стать первой ракеткой мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федерер хочет вновь стать первой ракеткой мира 

Газета.Ru 7 февраля 2018
Фото: Twitter Australian Open
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что принимает участие в турнире в Роттердаме, чтобы снова стать первой ракеткой мира. Слова спортсмена приводит пресс-служба турнира.
"Я рад вернуться на турнир в Роттердаме, с которым у меня связаны очень хорошие воспоминания. Еще в 1999 году я получил "уайлд-кард" в квалификацию и вышел в основной. Это был прорыв в моей карьере. Роттердам остается одним из крупнейших закрытых турниров в мире, здесь все отлично организовано", — сказал Федерер.
Также спортсмен отметил, что мог выбирать между турнирами в Роттердаме и Дубае.
"Но решил поехать в Роттердам, потому что мне нравится играть в помещении. Я предельно мотивирован, потому что вновь могу стать первой ракеткой мира", — добавил теннисист.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова проиграла в первом круге на турнире в Дохе.
Газета.Ru: последние новости
Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы Касаткина поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Макарова и Веснина вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
 Ещё 168 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение