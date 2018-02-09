Плишкова не сыграет в первый день Кубка Федерации

Чешка Каролина Плишкова, экс первая ракетка мира и первый номер сборной Чехии, объяснила, почему 10 февраля не сможет сыграть против швейцарской команды в рамках четвертьфинала Кубка Федерации.
«Сегодня утром у меня начался желудочный грипп. К сожалению, завтра я не смогу выйти на корт в матче со Швейцарией. Мне очень жаль, я с нетерпением ждала встречи с нашими фанатами в Праге. Постараюсь быть готовой к воскресенью, а пока держите кулачки за наших девушек!», — написала Плишкова в своём «твиттере».