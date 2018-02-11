Прошла жеребьевка в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

Беларусь примет Словакию в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

Состоялась жеребьёвка плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации, сообщает пресс-служба турнира.

В результате сформировались следующие пары: Беларусь — Словакия, Румыния — Швейцария, Австралия — Нидерланды, Италия — Бельгия. Матчи пройдут на площадках команд, указных первыми.

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации первая позиция в активе спортсменок из Чехии. За ними расположились американки и француженки. Сборная России находится на восьмой позиции и встретится с латвийскими теннисистками в плей-офф второй Мировой группы.