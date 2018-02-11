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Прошла жеребьевка в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации
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Беларусь примет Словакию в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации 

Чемпионат.com 11 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Состоялась жеребьёвка плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации, сообщает пресс-служба турнира.
В результате сформировались следующие пары: Беларусь — Словакия, Румыния — Швейцария, Австралия — Нидерланды, Италия — Бельгия. Матчи пройдут на площадках команд, указных первыми.
В обновлённом рейтинге Кубка Федерации первая позиция в активе спортсменок из Чехии. За ними расположились американки и француженки. Сборная России находится на восьмой позиции и встретится с латвийскими теннисистками в плей-офф второй Мировой группы.
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