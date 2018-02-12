Веснина проиграла Блинковой в Дохе

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе. В стартовом матче Веснина в двух сетах уступила соотечественнице Анне Блинковой, начавшей соревнования с квалификации со счётом 1:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 14 минут. Веснина 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Блинковой 5 брейков из 11 и 4 ошибки на подаче. Соотечественницы в третий раз встречались друг с другом, впервые победу праздновала Блинкова.
За выход в третий круг Блинкова сыграет с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) — Кристина Младенович (Франция, 11).