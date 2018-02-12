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Шарапова проиграла в первом круге турнира в Дохе
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Шарапова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дохе 

ТАСС 12 февраля 2018
Фото: AP Photo/Vincent Thian
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе (призовой фонд — $3,173 млн).
В стартовом матче турнира россиянка, занимающая 41-е место в рейтинге WTA, проиграла румынке Монике Никулеску (92-е место) в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.
Россиянка выступала на турнире в Дохе, получив wild card (специальное приглашение) от организаторов. Спортсменка дважды становились победительницей турнира (2005, 2008).
Во втором круге Никулеску сыграет с победительницей матча между представительницей Омана Фатимой Ан-Набхани (520) и словачкой Магдаленой Рыбариковой (18). Ан-Набхани и Рыбарикова проведут встречу 13 февраля.
На предыдущем турнире, которым был для Шараповой Открытый чемпионат Австралии (11-27 января), она выбыла на стадии третьего круга, проиграв немке Ангелик Кербер (1:6, 3:6). 30-летняя Шарапова за карьеру выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде.
Турнир в Дохе завершится 18 февраля.
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