Сборная РФ заняла 8-ю строку в рейтинге Кубка Федерации

Сборная Франции поднялась на 3-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации, РФ — 8-я

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 12 февраля женская сборная Франции поднялась на третью строчку, команда Германии — на пятую. Первую десятку замкнули румынки. Команда России располагается на восьмой позиции.

Кубок Федерации. Рейтинг от 12 февраля 2018 года 1 (1). Чехия — 29 882,5. 2 (2). США — 24 477,5. 3 (4). Франция — 14 585. 4 (3). Беларусь — 12 612,5. 5 (6). Германия — 10 482,5. 6 (5). Швейцария — 6975. 7 (7). Нидерланды — 5952,5. 8 (8). Россия — 5865. 9 (9). Бельгия — 4960. 10 (11). Румыния — 4462,5.