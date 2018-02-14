Квитова довольна серией побед

Чешская теннисистка Петра Квитова поделились эмоциями после победы в 1-м круге турнира в Дохе.
27-летняя спортсменка разгромила представительницу Турции Каглу Буюкаксай — 6:0, 6:3. Эта победа стала для Квитовой восьмой кряду с учётом выступления на турнире в Санкт-Петербурге и матчей Кубка Федерации.
«Я довольна тем, что оказалась в Дохе. Конечно, у меня плотный график, но восьмая кряду победа — приятный результат. Я давно не выдавала такую длительную успешную серию. Приложу все усилия, чтобы продолжить в том же духе», — цитирует спортсменку пресс-служба WTA.
В следующем круге турнира чешская теннисистка, получившая 16-й номер посева, встретится с Агнешкой Радваньской из Польши.