Мугуруса: хочу быть конкурентоспособной

Экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над Дуань Инъин (6:3, 6:4) в стартовом матче на турнире в Дохе.
«Не так давно я играла с Дуань на US Open, и прошедший матч был похож на тот, что мы провели в США, особенно что касается его заключительной части. Неважно, сколько матч-пойнтов у меня было, самое главное, что я одержала победу. Я хочу обойтись без травм и быть конкурентоспособной на фоне лучших теннисисток планеты», — цитирует испанку пресс-служба WTA.
Мугуруса, получившая от организаторов 4-й номер посева, в следующем раунде встретится с победителем пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Сорана Кырстя (Румыния).