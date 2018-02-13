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Макарова узнала соперницу в Дохе
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Макарова сыграет с Халеп в Дохе третьим запуском на центральном корте 

Чемпионат.com 13 февраля 2018
Фото: РИА Новости
На женских соревнованиях категории Premier в Дохе (Катар) на центральном корте в среду, 14 февраля, состоится шесть поединков. Элина Свитолина (3) сыграет первым запуском, а противостоять ей будет Маркета Вондроушова (Q). Затем свой матч проведут Петра Квитова (16) с Агнешкой Радваньской, а третьим запуском Екатерина Макарова сыграет с Симоной Халеп (2), для которой это будет первый матч после финала Australian Open — 2018. Последний запуск дневной сессии -Каролина Возняцки (1) против Карины Виттёфт.
В вечерней сессии Каролина Плишкова (5) сыграет сАлизе Корне, а Елена Остапенко (6) встретится с Михаэлой Бузэрнеску.
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