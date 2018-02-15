Блинкова проиграла Гарсии в Дохе

Россиянка Анна Блинкова (Q) в третьем круге турнира в Дохе уступила француженке Каролин Гарсии (7) со счётом 6:7 (3:7), 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. 19-летняя москвичка, занимающая 164-е место в рейтинге WТА, четырежды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок, сделала 2 брейка и проиграла 3 гейма на своей подаче. Каролин исполнила 6 эйсов при 4 двойных.
В четвертьфинале Гарсия сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4).
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.