Ещё
Плишкова победила Корне и сыграет с Беллис в Дохе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гарсия победила Цибулкову в Дохе и сыграет либо с Блинковой, либо с Младенович 

Чемпионат.com 13 февраля 2018
Фото: Reuters
Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в третий круг турнира категории Premier в Дохе (Катар), победив словачку Доминику Цибулкову в трёх партиях — 6:3, 6:7 (3:7), 6:0.
Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. Гарсия выполнила 10 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Цибулковой 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Подач навылет у Доминики не было.
В третьем раунде Гарсия сыграет либо с россиянкой Анной Блинковой (Q), либо со своей соотечественницей Кристиной Младенович (11). Напомним, что Гарсия и Младенович долго выступали вместе в парном разряде, но затем между ними произошёл серьёзный конфликт.
Чемпионат.com: последние новости
Определена дата проведения жеребьёвки основной сетки турнира в Майами Куэвас пропустит «Мастерс» в Майами Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Premier Mandatory
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение