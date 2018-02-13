Плишкова победила Корне и сыграет с Беллис в Дохе

Гарсия победила Цибулкову в Дохе и сыграет либо с Блинковой, либо с Младенович

Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в третий круг турнира категории Premier в Дохе (Катар), победив словачку Доминику Цибулкову в трёх партиях — 6:3, 6:7 (3:7), 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. Гарсия выполнила 10 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Цибулковой 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Подач навылет у Доминики не было.