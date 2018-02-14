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Блинкова обыграла Младленович на турнире WTA
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Блинкова обыграла Младленович на турнире WTA в Катаре 

RT на русском 14 февраля 2018
Фото: EPA
Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара — Дохе. В матче второго круга, 19-летняя россиянка, занимающая 164-ю строчку в мировом рейтинге теннисисток, в двух сетах обыграла 13-ю ракетку планеты, француженку Кристину Младленович. Встреча продолжалась 1 час 10 минут, и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Следующей соперницей Блинковой, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию, станет другая представительница Франции — Каролин Гарсия.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Катаре
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