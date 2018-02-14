Федерер разгромил Бемельманса в Роттердаме, проиграв всего 4 очка на подаче

Теннисисты провели на корте всего 47 минут. Федерер сделал 6 эйсов и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Бемельманса 3 подачи навылет. Двойных ошибок в этом матче не было. Брейк-пойнтов Рубен также не заработал и вообще взял всего 4 очка на приёме, причём все — в первой партии.

В четверг, 15 февраля, Федерер сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером . Победитель этого матча в четвертьфинале выйдет на кого-то из голландцев — либо Робина Хасе, либо Таллона Грикспора (WC).

Напомним, что выхода в полуфинал Роджеру хватит, чтобы в ближайший понедельник стать первой ракеткой мира.