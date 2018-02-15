Рублёв победил Джумхура и вышел в 1/4 турнира в Роттердаме

Рублёв победил Джумхура и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Роттердаме, в двух партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Андрей 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка. За выход в полуфинал соревнований в Роттердаме Рублёв поспорит либо с сербом Филипом Краиновичем , либо с представителем Болгарии Григором Димитровым (2).