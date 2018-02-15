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Рублёв победил Джумхура и вышел в 1/4 турнира в Роттердаме
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Рублёв победил Джумхура и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме 

Чемпионат.com 15 февраля 2018
Фото: Reuters
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Роттердаме, в двух партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Андрей 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Роттердаме Рублёв поспорит либо с сербом Филипом Краиновичем, либо с представителем Болгарии Григором Димитровым (2).
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