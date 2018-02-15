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Федерер станет самым возрастным лидером рейтинга ATP
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Федерер станет самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории 

ТАСС 15 февраля 2018
Фото: EPA
Швейцарец Роджер Федерер станет самым возрастным лидером рейтинга в истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.
В пятницу Федерер победил голландца Робина Хааса в четвертьфинале на турнире в Роттердаме, обеспечив себе первое место в рейтинге, с которого он в понедельник сместит испанца Рафаэля Надаля. Швейцарец возглавит рейтинг впервые с 2012 года в возрасте 36 лет и 6 месяцев.
На данный момент самым возрастным теннисистом, возглавлявшим рейтинг, является американец Андре Агасси. Он занял первую строчку в 2003 году в возрасте 33 лет.
Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 302 недели (237 недель подряд).
Швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на его счету 96 титулов.
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