Федерер станет самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории

Швейцарец Роджер Федерер станет самым возрастным лидером рейтинга в истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.

В пятницу Федерер победил голландца Робина Хааса в четвертьфинале на турнире в Роттердаме, обеспечив себе первое место в рейтинге, с которого он в понедельник сместит испанца Рафаэля Надаля . Швейцарец возглавит рейтинг впервые с 2012 года в возрасте 36 лет и 6 месяцев.

На данный момент самым возрастным теннисистом, возглавлявшим рейтинг, является американец Андре Агасси . Он занял первую строчку в 2003 году в возрасте 33 лет.

Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 302 недели (237 недель подряд).

Швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является первым в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на его счету 96 титулов.