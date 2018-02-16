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Кузнецова рассказала, когда вернётся на корт
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Теннисистка Кузнецова рассказала, когда вернётся на корт после травмы 

RT на русском 16 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Светлана Кузнецова, пропускающая старт сезона из-за травмы кисти, сообщила, когда вернётся к выступлениям на турнирах.
«Дорогие друзья, на протяжении всего перерыва, образовавшегося из-за травмы кисти, мне было очень приятно читать ваши комментарии о том, как вам меня не хватало на корте, и я действительно чувствовала вашу поддержку. Я вам искренне благодарна. И спешу сообщить, что я начну свои выступления в турнирах Индиан-Уэллс и в Майами. А сейчас пребываю на сборах в Дубае», — написала Кузнецова в своём Instagram.
32-летняя спортсменка травмировала левую кисть на US Open, а в ноябре 2017 перенесла на ней операцию.
Турнир в Индиан-Уэллсе стартует 5 марта, а соревнования в Майами — 19 марта.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова снялась с турнира WTA в Дубае из-за травмы.
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