Теннисистка Кузнецова рассказала, когда вернётся на корт после травмы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова , пропускающая старт сезона из-за травмы кисти, сообщила, когда вернётся к выступлениям на турнирах.

«Дорогие друзья, на протяжении всего перерыва, образовавшегося из-за травмы кисти, мне было очень приятно читать ваши комментарии о том, как вам меня не хватало на корте, и я действительно чувствовала вашу поддержку. Я вам искренне благодарна. И спешу сообщить, что я начну свои выступления в турнирах Индиан-Уэллс и в Майами. А сейчас пребываю на сборах в Дубае», — написала Кузнецова в своём Instagram.

32-летняя спортсменка травмировала левую кисть на US Open, а в ноябре 2017 перенесла на ней операцию.

Турнир в Индиан-Уэллсе стартует 5 марта, а соревнования в Майами — 19 марта.