Касаткина и Макарова вышли во второй круг в Дубае

Россиянка Дарья Касаткина обыграла в двух сетах латвийку Анастасию Севастову в первом круге турнира в Дубае. Матч длился 1 час 57 минут.
В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Йоханна Конта (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
В параллельной встрече другая россиянка Екатерина Макарова в трех сетах переиграла Агнешку Радванска из Польши. Во втором круге россиянка встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) — Люси Шафаржова (Чехия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина МАКАРОВА (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия) — 3:6, 7:6 (11:9), 6:3 Дарья КАСАТКИНА (Россия) — Агнешка Радванска (Польша) — 7:5, 6:4