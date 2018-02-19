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Касаткина и Макарова вышли во второй круг в Дубае
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Касаткина и Макарова вышли во второй круг турнира в Дубае 

Спорт-Экспресс 19 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Россиянка Дарья Касаткина обыграла в двух сетах латвийку Анастасию Севастову в первом круге турнира в Дубае. Матч длился 1 час 57 минут.
В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Йоханна Конта (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
В параллельной встрече другая россиянка Екатерина Макарова в трех сетах переиграла Агнешку Радванска из Польши. Во втором круге россиянка встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) — Люси Шафаржова (Чехия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина МАКАРОВА (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия) — 3:6, 7:6 (11:9), 6:3  Дарья КАСАТКИНА (Россия) — Агнешка Радванска (Польша) — 7:5, 6:4
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