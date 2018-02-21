Плишкова одержала победу над Суарес-Наварро в Дубае

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Дубае под третьим номером, пробилась в четвертьфинал, в трёх партиях одолев представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Уроженка Лоуни 11 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету Суарес-Наварро 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в полуфинал Плишкова поспорит с победительницей матча Сара Эррани (Италия, Q) — Анжелика Кербер (Германия, 6).