Свитолина вышла в 1/4 турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина (1) преодолела барьер второго круга на турнире в Дубае, обыграв представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:1, 5:7, 6:2.
Матч продолжался 2 часа и 12 минут. Свитолина выполнила 6 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и 5 раз взяла чужую подачу. На счету китаянки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.
В четвертьфинале турнира украинская спортсменка встретится с японкой Наоми Осакой, которая ранее одолела эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:2, 7:6.