Касаткина одержала победу над Контой

Россиянка Дарья Касаткина (7) прошла в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв британскую теннисистку Йоханну Конту со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:2. Во второй партии 20-летняя уроженка Тольятти отыграла два матчбола.
Матч продолжался 3 часа и 2 минуты. У Касаткиной 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойта. На счету Конты 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В следующем раунде соревнований Касаткина встретится с ещё одной россиянкой — Еленой Весниной, которая ранее нанесла поражение представительнице Латвии Елене Остапенко.