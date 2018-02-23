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Мугуруса: Касаткина всегда здорово играет
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Мугуруса: Касаткина всегда здорово играет с соперницами топ-уровня 

Чемпионат.com 23 февраля 2018
Фото: Reuters
Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу над француженкой Каролин Гарсией в четвертьфинале турнира в Дубае со счётом 7:5, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Дарьей Касаткиной.
«Я очень довольна победой. Тяжело всё время играть с одними и теми же соперницами. Я очень рада, что смогла одержать ещё одну победу. На прошлой неделе это было в трёх сетах, сейчас — в двух. Думаю, матч получился хорошим, особенно первый сет. Я чувствовала — кто выиграет первый сет, выиграет и матч.
Сегодня я чувствовала себя лучше, чем в нашем матче в Дохе. Это нелегко, так как мы почти за неделю сыграли дважды. Когда встречаешься с теннисисткой из топ-10 и побеждаешь её дважды подряд, это хороший знак, говорящий о том, что ты всё делаешь правильно.
После матча с Беллис мне было непросто. Я думала сразу после игры отправляться на завтрак, так как мы закончили очень поздно. Но так бывает и нужно быть к этому готовой. Сегодня я чувствовала себя хорошо.
Я встречалась с Касаткиной раньше. Это было непросто. Думаю, она всегда здорово играет с соперницами топ-уровня, и одержала немало отличных побед», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.
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