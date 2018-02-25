Клаасен и Винус завоевали титул на турнире в Марселе

Южноафриканец Рэйвен Клаасен и новозеландец Майкл Винус (1) стали чемпионами турнира категории ATP 250 в Марселе (Франция), обыграв в финале новозеландца Маркуса Дэниэлла и британца Доминика Инглота (4) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, [10:4].

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Клаасен и Винус сделали 3 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 3. На счету Дэниэлла и Инглота 6 подач навылет, 4 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.

Винус после этого успеха поднимется на 14-ю строчку рейтинг-листа, Клаасен — на 26-ю.