Хачанов выиграл турнир ATP а Марселе

Российский теннисист Хачанов выиграл турнир ATP в Марселе

Россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Марселе (общий призовой фонд — €718,8 тыс.).

Хачанов, посеянный на турнире под девятым номером, в финале обыграл француза Люка Пуя (3) со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

21-летний Хачанов выиграл свой второй турнир ATP в карьере. В 2016 году он становился победителем соревнований в китайскому Чэнду. Победа в Марселе принесла россиянину €115,15 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

В данный момент Хачанов занимает 47-е место в рейтинге ATP.