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Хачанов выиграл турнир ATP а Марселе
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Российский теннисист Хачанов выиграл турнир ATP в Марселе 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: ТАСС
Россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Марселе (общий призовой фонд — €718,8 тыс.).
Хачанов, посеянный на турнире под девятым номером, в финале обыграл француза Люка Пуя (3) со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
21-летний Хачанов выиграл свой второй турнир ATP в карьере. В 2016 году он становился победителем соревнований в китайскому Чэнду. Победа в Марселе принесла россиянину €115,15 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.
В данный момент Хачанов занимает 47-е место в рейтинге ATP.
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