Хачанов поднялся в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов переместился с 71-го места на 18-е в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленное положение в гонке опубликовано на сайте ATP.
В воскресенье Хачанов выиграл турнир в Марселе, победив в финале француза Люка Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Чемпионская гонка ATP от 26 февраля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2500 очков
2 (2). Марин Чилич (Хорватия) — 1335
3 (3). Чон Хён (Южная Корея) — 830 4 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 765 5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 750 6 (34). Диего Шварцман (Аргентина) — 725 7 (6). Доминик Тим (Австрия) — 610 8 (8). Томаш Бердых (Чехия) — 540 9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 520 10 (7). Андреас Сеппи (Италия) — 511…
14 (11). Даниил Медведев (Россия) — 417…
18 (71). Карен Хачанов (Россия) — 385…
20 (15). Андрей Рублев (Россия) — 375…
74 (64). Алексей Ватутин (Россия) — 145…
96 (124). Евгений Донской (Россия) — 122.