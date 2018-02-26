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Хачанов поднялся в рейтинге ATP
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Хачанов после победы в Марселе поднялся на 18-е место в чемпионской гонке ATP 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Россиянин Карен Хачанов переместился с 71-го места на 18-е в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленное положение в гонке опубликовано на сайте ATP.
В воскресенье Хачанов выиграл турнир в Марселе, победив в финале француза Люка Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Чемпионская гонка ATP от 26 февраля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2500 очков
2 (2). Марин Чилич (Хорватия) — 1335
3 (3). Чон Хён (Южная Корея) — 830  4 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 765  5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 750  6 (34). Диего Шварцман (Аргентина) — 725  7 (6). Доминик Тим (Австрия) — 610  8 (8). Томаш Бердых (Чехия) — 540  9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 520  10 (7). Андреас Сеппи (Италия) — 511…
14 (11). Даниил Медведев (Россия) — 417…
18 (71). Карен Хачанов (Россия) — 385…
20 (15). Андрей Рублев (Россия) — 375…
74 (64). Алексей Ватутин (Россия) — 145…
96 (124). Евгений Донской (Россия) — 122.
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