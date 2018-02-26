Ещё
Джокович вернулся к тренировкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович вернулся к тренировкам после операции на локте 

Спорт-Экспресс 26 февраля 2018
Фото: Reuters
Серб Новак Джокович вернулся к тренировкам после травмы, сообщает Инстаграм теннисного центра в Пьятти. Именно там спортсмен провел первые занятия после восстановления.
Ранее сообщалось, что в начале февраля он перенес операцию на локте. Напомним, что 30-летний теннисист пропустил вторую половину прошлого сезона из-за проблем с правым локтем и вернулся на корт в январе 2018 года на Australian Open. В Мельбурне в 1/8 финала он уступил корейцу Чону Хену и после матча заявил, что боли в локте помешали ему показать все свое мастерство.
Спорт-Экспресс: последние новости
Шарапова снялась с турнира в Майами Томми Хаас завершил карьеру Раонич вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение