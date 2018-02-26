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Уильямс выступит на благотворительном турнире
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Серена Уильямс выступит на ещё одном благотворительном турнире в США 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Фото: Reuters
23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Серена Уильямс выступит на благотворительном турнире Desert Smash в Калифорнии, информирует Tennis World USA.
Он состоится 6 марта, а все вырученные средства будут направлены в фонд оздоровительного центра имени Йетунд Прайс, который назван в честь старшей сестры Серены, убитой в 2003 году. В мероприятии помимо теннисистов примет участие голливудский актёр Борис Коджо.
5 марта Серена Уильямс выступит на турнире Tie Break Tens, который состоится в Нью-Йорке. Победитель соревнований получит чек на $ 250 тыс.
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