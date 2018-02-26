23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Серена Уильямс выступит на благотворительном турнире Desert Smash в Калифорнии, информирует Tennis World USA.
Он состоится 6 марта, а все вырученные средства будут направлены в фонд оздоровительного центра имени Йетунд Прайс, который назван в честь старшей сестры Серены, убитой в 2003 году. В мероприятии помимо теннисистов примет участие голливудский актёр Борис Коджо.
5 марта Серена Уильямс выступит на турнире Tie Break Tens, который состоится в Нью-Йорке. Победитель соревнований получит чек на $ 250 тыс.