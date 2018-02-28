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Циципас обыграл Кольшрайбера и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
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Циципас обыграл Кольшрайбера и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Греческий теннисист Стефанос Циципас (Q) преодолел барьер второго круга на турнире в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера (6) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Продолжительность противостояния составила 1 час и 45 минут. Грек выполнил 8 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 2 раза взял чужую подачу. На счету немца 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В четвертьфинале Циципас встретится с победителем матча Малек Жазири (Тунис, WC) — Робин Хасе (Нидерланды).
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