Циципас обыграл Кольшрайбера и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Греческий теннисист Стефанос Циципас (Q) преодолел барьер второго круга на турнире в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера (6) со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 45 минут. Грек выполнил 8 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 2 раза взял чужую подачу. На счету немца 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. В четвертьфинале Циципас встретится с победителем матча Малек Жазири (Тунис, WC) — Робин Хасе (Нидерланды).